Certified: Placer County Election Results

Updated Dec 3, 2024 Election Tracker
Roseville, Calif.- The Placer County Elections Office has announced that the canvass and certification of the November 5, 2024 General Election has been completed and that results are now considered official.
Locally here in Placer County, the winning margin of ~8.5 % closely matches voter registration records by party.
PLACER COUNTY ELECTIONS
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 5, 2024
FINAL RESULTS
|12/03/24
6:16:00 PM
|Registered Voters 291,674 – Cards Cast 239,402 82.08%
|Num. Report Precinct 331 – Num. Reporting 331 100.00%
|PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|234,871
|DONALD J. TRUMP
|REP
|123,941
|52.77%
|KAMALA D. HARRIS
|DEM
|103,958
|44.26%
|ROBERT F. KENNEDY JR.
|AIP
|3,274
|1.39%
|JILL STEIN
|GRN
|1,645
|0.70%
|CHASE OLIVER
|LIB
|1,546
|0.66%
|CLAUDIA DE LA CRUZ
|PFP
|445
|0.19%
|WRITE IN
|62
|0.03%
|PETER SONSKI
|0
|0.00%
|UNITED STATES SENATOR FULL TERM
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|
|228,179
|
|STEVE GARVEY
|REP
|129,981
|56.96%
|ADAM B. SCHIFF
|DEM
|98,198
|43.04%
|UNITED STATES SENATOR PARTIAL
|Total
|Number of Precincts
|331
|
|Precincts Reporting
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|224,038
|
|STEVE GARVEY
|REP
|127,407
|56.87%
|ADAM B. SCHIFF
|DEM
|96,631
|43.13%
|UNITED STATES REPRESENTATIVE 3RD
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|227,795
|
|KEVIN KILEY
|REP
|132,825
|58.31%
|JESSICA MORSE
|DEM
|94,970
|41.69%
|STATE SENATOR 1ST SENATE DISTRICT
|Total
|Number of Precincts
|81
|Precincts Reporting
|
|81
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|27,354
|
|MEGAN DAHLE
|REP
|17,707
|64.73%
|DAVID FENNELL
|REP
|9,647
|35.27%
|MEMBER OF STATE ASSEMBLY 1ST DISTRICT
|Total
|Number of Precincts
|51
|Precincts Reporting
|
|51
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|12,825
|
|HEATHER HADWICK
|REP
|7,956
|62.04%
|TENESSA AUDETTE
|REP
|4,869
|37.96%
|MEMBER OF STATE ASSEMBLY 3RD DISTRICT
|Total
|Number of Precincts
|17
|Precincts Reporting
|
|17
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|5,375
|
|JAMIE “JAMES” GALLAGHER
|REP
|3,876
|72.11%
|AARON DRAPER
|DEM
|1,499
|27.89%
|MEMBER OF STATE ASSEMBLY 5TH DISTRICT
|Total
|Number of Precincts
|263
|Precincts Reporting
|
|263
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|202,141
|
|JOE PATTERSON
|REP
|123,003
|60.85%
|NEVA PARKER
|DEM
|79,138
|39.15%
|PLACER COUNTY BOARD OF EDUCATION GOVERNING BOARD MEMBER TA 2
|Total
|Number of Precincts
|18
|Precincts Reporting
|
|18
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|18,561
|
|ANDREW TAGG
|10,538
|56.77%
|CHRISTIANNA HEIHN
|
|8,023
|43.23%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|SIERRA JOINT COMMUNITY COLLEGE DISTRICT TA 7
|Total
|Number of Precincts
|44
|Precincts Reporting
|
|44
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|35,068
|
|BOB SINCLAIR
|24,672
|70.35%
|BAO NGUYEN
|
|10,396
|29.65%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|CENTER JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER
|Total
|Number of Precincts
|7
|Precincts Reporting
|
|7
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|5,024
|
|CHUCK URIBE
|1,938
|38.57%
|DELRAE M. POPE
|
|1,514
|30.14%
|ADRIANNA SAMMONS
|
|904
|17.99%
|GIULIA (JULIA) BELLEHUMEUR
|
|668
|13.30%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|ROCKLIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 1
|Total
|Number of Precincts
|8
|Precincts Reporting
|
|8
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|6,406
|
|JULIE HUPP
|3,663
|57.18%
|PRICE JOHNSON
|
|2,743
|42.82%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|ROCKLIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 3
|Total
|Number of Precincts
|5
|Precincts Reporting
|
|5
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|6,936
|
|RACHELLE PRICE
|3,936
|56.75%
|JEN BROOKOVER
|
|3,000
|43.25%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|WESTERN PLACER UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 3
|Total
|Number of Precincts
|4
|Precincts Reporting
|
|4
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|4,526
|
|JASON PRICE
|2,347
|51.86%
|STUART CAMERON
|
|2,179
|48.14%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|WESTERN PLACER UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 5
|Total
|Number of Precincts
|18
|Precincts Reporting
|
|18
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|6,004
|
|CRISTE LEA FREYMOND
|3,490
|58.13%
|DAWN K. CASARES
|
|2,514
|41.87%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|EAST NICOLAUS JOINT UNION HIGH SCHOOL GOVERNING BOARD MEMBER
|Total
|Number of Precincts
|1
|Precincts Reporting
|
|1
|100.00%
|Vote For
|3
|
|Total Votes
|91
|
|TOM ENGLER
|22
|24.18%
|DAVID FALES
|
|20
|21.98%
|JEFFERY C. MOORE
|
|19
|20.88%
|JILL BRAMHILL
|
|18
|19.78%
|ED HENDERSON
|
|12
|13.19%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|PLACER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 1
|Total
|Number of Precincts
|32
|Precincts Reporting
|
|32
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|9,587
|
|JEREMY JEFFREYS
|5,362
|55.93%
|GAYLE LYNN HAMM
|
|4,225
|44.07%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|PLACER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 5
|Total
|Number of Precincts
|23
|Precincts Reporting
|
|23
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|9,692
|
|TOM DUNCAN
|5,624
|58.03%
|PATRICK GALE
|
|4,068
|41.97%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 1
|Total
|Number of Precincts
|9
|Precincts Reporting
|
|9
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|6,314
|
|BILL SCHUETZ
|3,460
|54.80%
|MILTON C. BROTT, III
|
|2,854
|45.20%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 3
|Total
|Number of Precincts
|14
|Precincts Reporting
|
|14
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|16,407
|
|TIFFANY COLEMAN
|8,956
|54.59%
|JOYCE HENRY
|
|7,451
|45.41%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 5
|Total
|Number of Precincts
|17
|Precincts Reporting
|
|17
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|15,554
|
|HEIDI HALL
|8,843
|56.85%
|DEBRA L. LATTERI
|
|6,711
|43.15%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|AUBURN UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER
|Total
|Number of Precincts
|48
|Precincts Reporting
|
|48
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|27,678
|
|EMILY TRAVIS
|8,527
|30.81%
|AMBER POOL
|
|7,584
|27.40%
|PETER MARK ROGOSIN
|
|5,895
|21.30%
|ELENA SMEJA
|
|5,672
|20.49%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|DRY CREEK JOINT ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER
|Total
|Number of Precincts
|15
|Precincts Reporting
|
|15
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|24,664
|
|RYAN HAYNES
|6,659
|27.00%
|TRACY BALCOM
|
|6,244
|25.32%
|DAVID CORBRIDGE
|
|5,289
|21.44%
|PATRICK RAMOS
|
|3,824
|15.50%
|SCOTT B OTSUKA
|
|2,648
|10.74%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|EUREKA UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER – 2 YEAR
|Total
|Number of Precincts
|20
|Precincts Reporting
|
|20
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|12,775
|
|MATTHEW S. DAHLSTROM
|7,882
|61.70%
|SU SHETH
|
|4,893
|38.30%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|EUREKA UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER
|Total
|Number of Precincts
|20
|Precincts Reporting
|
|20
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|22,623
|
|TYLER HOLT
|8,815
|38.96%
|RENEE C. NASH
|
|8,470
|37.44%
|DANE THOMPSON
|
|5,338
|23.60%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|PLACER HILLS UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER – 2 YEAR
|Total
|Number of Precincts
|28
|Precincts Reporting
|
|28
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|7,550
|
|ALLISON HARVEY
|4,912
|65.06%
|RUSS POWELL
|
|2,638
|34.94%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|PLACER HILLS UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER
|Total
|Number of Precincts
|28
|Precincts Reporting
|
|28
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|11,111
|
|ASHLEY LOPEZ
|4,789
|43.10%
|GEOFF ANDERSON
|
|3,448
|31.03%
|KALLY KEDINGER-CECIL
|
|2,874
|25.87%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|ROSEVILLE CITY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 1
|Total
|Number of Precincts
|9
|Precincts Reporting
|
|9
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|9,804
|
|STEVE LESCH
|5,377
|54.84%
|HOLLY CUTHBERTSON
|
|4,427
|45.16%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|ROSEVILLE CITY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 5
|Total
|Number of Precincts
|12
|Precincts Reporting
|
|12
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|13,247
|
|JONATHAN ZACHRESON
|5,507
|41.57%
|CASSIE LIN
|
|4,183
|31.58%
|JULIE CONSTANT
|
|3,557
|26.85%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|PLACER COUNTY SUPERVISOR 3RD DISTRICT
|Total
|Number of Precincts
|60
|Precincts Reporting
|
|60
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|39,484
|
|ANTHONY M. DEMATTEI
|19,960
|50.55%
|MIKE MURRAY
|
|19,524
|49.45%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|PLACER COUNTY SUPERVISOR 5TH DISTRICT
|Total
|Number of Precincts
|122
|Precincts Reporting
|
|122
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|41,761
|
|CINDY GUSTAFSON
|22,653
|54.24%
|WAYNE NADER
|
|19,108
|45.76%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|CITY OF AUBURN MEMBER OF CITY COUNCIL
|Total
|Number of Precincts
|12
|Precincts Reporting
|
|12
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|9,616
|
|RACHEL RADELL-HARRIS
|4,913
|51.09%
|ALICE DOWDIN CALVILLO
|
|4,703
|48.91%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|CITY OF AUBURN MEMBER OF CITY COUNCIL – 2 YEAR
|Total
|Number of Precincts
|12
|Precincts Reporting
|
|12
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|6,537
|
|KELLEY DAVIS
|3,899
|59.65%
|MICHELLE SIERRA-SAMMONS
|
|2,638
|40.35%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|CITY OF AUBURN CITY TREASURER
|Total
|Number of Precincts
|12
|Precincts Reporting
|
|12
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|5,878
|
|DONNA SILVA
|5,878
|100.00%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|CITY OF LINCOLN CITY TREASURER
|Total
|Number of Precincts
|24
|Precincts Reporting
|
|24
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|23,253
|
|GREGORY E. KEVIN
|23,253
|100.00%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|TOWN OF LOOMIS MEMBER OF TOWN COUNCIL
|Total
|Number of Precincts
|8
|Precincts Reporting
|
|8
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|6,459
|
|JAN CLARK-CRETS
|1,838
|28.46%
|JAMES “DANNY” CARTWRIGHT
|
|1,682
|26.04%
|ETHAN BRIZZI
|
|1,533
|23.73%
|JENNY KNISLEY
|
|1,406
|21.77%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|TOWN OF LOOMIS TOWN TREASURER
|Total
|Number of Precincts
|8
|Precincts Reporting
|
|8
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|3,609
|
|COLE STROMBOM
|2,124
|58.85%
|MIGUEL UCOVICH
|
|1,485
|41.15%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|CITY OF ROCKLIN MEMBER OF CITY COUNCIL
|Total
|Number of Precincts
|34
|Precincts Reporting
|
|34
|100.00%
|Vote For
|3
|
|Total Votes
|74,836
|
|GREG JANDA
|21,985
|29.38%
|DAVID BASS
|
|20,112
|26.87%
|KEN BROADWAY
|
|19,418
|25.95%
|MATTHEW OLIVER
|
|13,321
|17.80%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|CITY OF LINCOLN MEMBER OF CITY COUNCIL, DISTRICT 3
|Total
|Number of Precincts
|4
|Precincts Reporting
|
|4
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|4,479
|
|JOHN REEDY
|2,473
|55.21%
|ANTHONY C. BERSAMIN II
|
|910
|20.32%
|JAMES ENSTEN
|
|679
|15.16%
|DENNIS J. CLEAR
|
|417
|9.31%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|CITY OF LINCOLN MEMBER OF CITY COUNCIL, DISTRICT 4
|Total
|Number of Precincts
|5
|Precincts Reporting
|
|5
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|6,949
|
|RICHARD PEARL
|6,949
|100.00%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|CITY OF LINCOLN MEMBER OF CITY COUNCIL, DISTRICT 5
|Total
|Number of Precincts
|5
|Precincts Reporting
|
|5
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|5,067
|
|WHITNEY EKLUND
|5,067
|100.00%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|CITY OF ROSEVILLE MEMBER OF CITY COUNCIL, DISTRICT 5
|Total
|Number of Precincts
|12
|Precincts Reporting
|
|12
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|19,401
|
|KAREN ALVORD
|9,518
|49.06%
|PETE CONSTANT
|
|4,224
|21.77%
|NICK BUSSE
|
|3,739
|19.27%
|MURIAL MOORE
|
|1,187
|6.12%
|DAVID POWELL
|
|733
|3.78%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|TRUCKEE TAHOE AIRPORT DISTRICT DIRECTOR
|Total
|Number of Precincts
|16
|Precincts Reporting
|
|16
|100.00%
|Vote For
|3
|
|Total Votes
|12,717
|
|DAVID DIAMOND
|3,198
|25.15%
|TERESA O’DETTE
|
|2,613
|20.55%
|GREG HORVATH
|
|1,886
|14.83%
|BIRCH ENTRIKEN
|
|1,763
|13.86%
|TIMOTHY P. DEVINE
|
|1,709
|13.44%
|BILL GREENO
|
|1,548
|12.17%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|HEATHER GLEN COMMUNITY SERVICES DISTRICT DIRECTOR
|Total
|Number of Precincts
|2
|Precincts Reporting
|
|2
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|188
|
|CHARLES A. WILLIAMS
|64
|34.04%
|STEPHEN H. ADAMS
|
|47
|25.00%
|RHONDA RAJAOFERA
|
|39
|20.74%
|MAX BAILEY
|
|38
|20.21%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|SAN JUAN WATER DISTRICT DIRECTOR DIVISION 2
|Total
|Number of Precincts
|12
|Precincts Reporting
|
|12
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|7,289
|
|PAM TOBIN
|3,337
|45.78%
|KENNETH H. MILLER
|
|2,923
|40.10%
|ASIF ALI SHEIKH
|
|1,029
|14.12%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|FORESTHILL FIRE PROTECTION DISTRICT DIRECTOR
|Total
|Number of Precincts
|9
|Precincts Reporting
|
|9
|100.00%
|Vote For
|3
|
|Total Votes
|7,733
|
|CHRIS REAMS
|1,842
|23.82%
|KEITH DRONE
|
|1,767
|22.85%
|DERRICK J. PERRY
|
|1,287
|16.64%
|DANIEL GRANT
|
|1,229
|15.89%
|BEAU PERRY
|
|1,119
|14.47%
|LINDA SALVADOR
|
|489
|6.32%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|PLACER HILLS FIRE PROTECTION DISTRICT DIRECTOR
|Total
|Number of Precincts
|16
|Precincts Reporting
|
|16
|100.00%
|Vote For
|3
|
|Total Votes
|10,925
|
|ALEX HARVEY
|3,304
|30.24%
|RUSSELL B. MCCRAY
|
|2,924
|26.76%
|NICOLE PASKEY
|
|2,650
|24.26%
|MARK WRIGHT
|
|2,047
|18.74%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|SOUTH PLACER FIRE PROTECTION DISTRICT DIRECTOR DIVISION 2
|Total
|Number of Precincts
|26
|Precincts Reporting
|
|26
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|19,215
|
|DANIEL BAJTOS
|8,056
|41.93%
|GARY W. FLANAGAN
|
|6,768
|35.22%
|DIANE WILL
|
|4,391
|22.85%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|TAHOE FOREST HOSPITAL DISTRICT DIRECTOR
|Total
|Number of Precincts
|17
|Precincts Reporting
|
|17
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|8,512
|
|ROBERT DARZYNKIEWICZ
|3,019
|35.47%
|ALYCE WONG
|
|2,815
|33.07%
|BOB BARNETT
|
|2,678
|31.46%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|NEVADA IRRIGATION DISTRICT DIRECTOR DIVISION 3
|Total
|Number of Precincts
|29
|Precincts Reporting
|
|29
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|4,494
|
|BRAD FOWLER
|2,894
|64.40%
|KAREN HULL
|
|1,600
|35.60%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|AUBURN AREA RECREATION AND PARK DISTRICT DIRECTOR
|Total
|Number of Precincts
|58
|Precincts Reporting
|
|58
|100.00%
|Vote For
|3
|
|Total Votes
|45,700
|
|JIM GRAY
|12,749
|27.90%
|MICHAEL “MIKE” LYNCH
|
|12,724
|27.84%
|H GORDON “GORDY” AINSLEIGH
|
|10,501
|22.98%
|CASEY BROWN
|
|9,726
|21.28%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|TRUCKEE SANITARY DISTRICT DIRECTOR – 2 YEAR
|Total
|Number of Precincts
|4
|Precincts Reporting
|
|4
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|614
|
|JOSH RUPPERT
|286
|46.58%
|MICHAEL R. SALMON
|
|247
|40.23%
|PAUL PURCHARD
|
|81
|13.19%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT DIRECTOR WARD 1
|Total
|Number of Precincts
|11
|Precincts Reporting
|
|11
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|3,097
|
|BRANDON D. ROSE
|2,049
|66.16%
|ROBERT P “BOB” WICHERT
|
|709
|22.89%
|CHET CORCOS
|
|339
|10.95%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|SOUTH PLACER MUNICIPAL UTILITY DISTRICT DIRECTOR WARD 1
|Total
|Number of Precincts
|6
|Precincts Reporting
|
|6
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|6,867
|
|JERRY MITCHELL
|3,481
|50.69%
|STEVE MAKIS
|
|3,386
|49.31%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|SOUTH PLACER MUNICIPAL UTILITY DISTRICT DIRECTOR WARD 5
|Total
|Number of Precincts
|22
|Precincts Reporting
|
|22
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|7,518
|
|JACK ARNEY
|5,142
|68.40%
|WARREN JORGENSEN
|
|2,376
|31.60%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|FORESTHILL PUBLIC UTILITY DISTRICT DIRECTOR
|Total
|Number of Precincts
|3
|Precincts Reporting
|
|3
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|5,001
|
|CHASE DOWLING
|1,176
|23.52%
|DIANNE M. FOSTER
|
|879
|17.58%
|KENNETH HODKIN
|
|862
|17.24%
|JANE STAHLER
|
|807
|16.14%
|PETER KAPPELHOF
|
|642
|12.84%
|BOGDAN ANDRIES
|
|635
|12.70%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|TAHOE CITY PUBLIC UTILITY DISTRICT DIRECTOR
|Total
|Number of Precincts
|4
|Precincts Reporting
|
|4
|100.00%
|Vote For
|3
|
|Total Votes
|4,152
|
|DAN WILKINS
|1,261
|30.37%
|JUDY FRIEDMAN
|
|1,062
|25.58%
|ELLEYNE “ELLIE” BEALS
|
|823
|19.82%
|GREG MICKIEWICZ
|
|560
|13.49%
|BLAKE HERRSCHAFT
|
|446
|10.74%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|TRUCKEE DONNER PUBLIC UTILITY DISTRICT DIRECTOR
|Total
|Number of Precincts
|3
|Precincts Reporting
|
|3
|100.00%
|Vote For
|3
|
|Total Votes
|1,131
|
|JEFF BENDER
|251
|22.19%
|BARNEY DEWEY
|
|188
|16.62%
|CRISTOBAL MARTINEZ
|
|158
|13.97%
|DOW COSTA
|
|142
|12.56%
|STEVE RANDALL
|
|139
|12.29%
|COURTNEY MURRELL
|
|138
|12.20%
|MARK HYDAR
|
|115
|10.17%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|ALPINE SPRINGS COUNTY WATER DISTRICT DIRECTOR
|Total
|Number of Precincts
|2
|Precincts Reporting
|
|2
|100.00%
|Vote For
|2
|
|Total Votes
|405
|
|ROBERT TETRAULT
|162
|40.00%
|ALBERT CLEMENT
|
|159
|39.26%
|RICHARD HOLAK
|
|84
|20.74%
|WRITE IN
|
|0
|0.00%
|PROPOSITION 2
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|226,389
|
|NO
|122,453
|54.09%
|YES
|
|103,936
|45.91%
|PROPOSITION 3
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|226,605
|
|YES
|
|121,006
|53.40%
|NO
|
|105,599
|46.60%
|PROPOSITION 4
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|227,283
|
|NO
|122,698
|53.98%
|YES
|
|104,585
|46.02%
|PROPOSITION 5
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|224,705
|
|NO
|157,681
|70.17%
|YES
|
|67,024
|29.83%
|PROPOSITION 6
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|220,746
|
|NO
|145,835
|66.06%
|YES
|
|74,911
|33.94%
|PROPOSITION 32
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|226,800
|
|NO
|157,346
|69.38%
|YES
|
|69,454
|30.62%
|PROPOSITION 33
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|222,582
|
|NO
|159,375
|71.60%
|YES
|
|63,207
|28.40%
|PROPOSITION 34
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|214,877
|
|NO
|124,423
|57.90%
|YES
|
|90,454
|42.10%
|PROPOSITION 35
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|223,215
|
|YES
|
|130,840
|58.62%
|NO
|
|92,375
|41.38%
|PROPOSITION 36
|Total
|Number of Precincts
|331
|Precincts Reporting
|
|331
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|226,110
|
|YES
|
|173,510
|76.74%
|NO
|
|52,600
|23.26%
|MEASURE B
|Total
|Number of Precincts
|117
|Precincts Reporting
|
|117
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|146,377
|
|YES
|
|93,436
|63.83%
|NO
|
|52,941
|36.17%
|MEASURE C
|Total
|Number of Precincts
|8
|Precincts Reporting
|
|8
|100.00%
|Vote For
|1
|
|Total Votes
|3,948
|
|YES
|
|2,819
|71.40%
|NO
|
|1,129
|28.60%
|MEASURE D
|Total
|Number of Precincts
|
|9
|
|Precincts Reporting
|
|9
|100.00%
|Vote For
|
|1
|
|Total Votes
|
|3,490
|
|
|NO
|
|1,956
|56.05%
|YES
|
|1,534
|43.95%
|
|MEASURE E
|
|
|
|
|Total
|Number of Precincts
|
|35
|
|Precincts Reporting
|
|35
|100.00%
|Vote For
|
|1
|
|Total Votes
|
|14,641
|
|
|YES
|
|7,353
|50.22%
|NO
|
|7,288
|49.78%
|
|MEASURE F
|
|
|
|
|Total
|Number of Precincts
|
|12
|
|Precincts Reporting
|
|12
|100.00%
|Vote For
|
|1
|
|Total Votes
|
|7,812
|
|
|YES
|
|5,120
|65.54%
|NO
|
|2,692
|34.46%
|
|MEASURE G
|
|
|
|
|Total
|Number of Precincts
|
|2
|
|Precincts Reporting
|
|2
|100.00%
|Vote For
|
|1
|
|Total Votes
|
|1,513
|
|
|YES
|
|772
|51.02%
|NO
|
|741
|48.98%
|
|MEASURE H
|
|
|
|
|Total
|Number of Precincts
|
|36
|
|Precincts Reporting
|
|36
|100.00%
|Vote For
|
|1
|
|Total Votes
|
|12,652
|
|
|YES
|
|6,677
|52.77%
|NO
|
|5,975
|47.23%
|
|MEASURE J
|
|
|
|
|Total
|Number of Precincts
|
|3
|
|Precincts Reporting
|
|3
|100.00%
|Vote For
|
|1
|
|Total Votes
|
|212
|
|
|YES
|
|112
|52.83%
|NO
|
|100
|47.17%
|
|MEASURE O
|
|
|
|
|Total
|Number of Precincts
|
|1
|
|Precincts Reporting
|
|1
|100.00%
|Vote For
|
|1
|
|Total Votes
|
|166
|
|
|YES
|
|88
|53.01%
|NO
|
|78
|46.99%
2024 Election