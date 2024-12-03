Subscribe
Tuesday, September 23, 2025
Roseville News
9 min.Read

Certified: Placer County Election Results

Staff
By Staff

Updated Dec 3, 2024 Election Tracker

Roseville, Calif.- The Placer County Elections Office has announced that the canvass and certification of the November 5, 2024 General Election has been completed and that results are now considered official.

Locally here in Placer County, the winning margin of ~8.5 % closely matches voter registration records by party.

PLACER COUNTY ELECTIONS
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 5, 2024

 

FINAL RESULTS

 12/03/24
6:16:00 PM

 

Registered Voters 291,674 – Cards Cast 239,402 82.08% Num. Report Precinct 331 – Num. Reporting 331 100.00%

 

PRESIDENT AND VICE PRESIDENT    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   234,871  
DONALD J. TRUMP REP 123,941 52.77%
KAMALA D. HARRIS DEM 103,958 44.26%
ROBERT F. KENNEDY JR. AIP 3,274 1.39%
JILL STEIN GRN 1,645 0.70%
CHASE OLIVER LIB 1,546 0.66%
CLAUDIA DE LA CRUZ PFP 445 0.19%
WRITE IN   62 0.03%
PETER SONSKI   0 0.00%

 

UNITED STATES SENATOR FULL TERM    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   228,179  
STEVE GARVEY REP 129,981 56.96%
ADAM B. SCHIFF DEM 98,198 43.04%

 

UNITED STATES SENATOR PARTIAL    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   224,038  
STEVE GARVEY REP 127,407 56.87%
ADAM B. SCHIFF DEM 96,631 43.13%

 

UNITED STATES REPRESENTATIVE 3RD    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   227,795  
KEVIN KILEY REP 132,825 58.31%
JESSICA MORSE DEM 94,970 41.69%

 

STATE SENATOR 1ST SENATE DISTRICT    
    Total
Number of Precincts   81  
Precincts Reporting   81 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   27,354  
MEGAN DAHLE REP 17,707 64.73%
DAVID FENNELL REP 9,647 35.27%

 

MEMBER OF STATE ASSEMBLY 1ST DISTRICT    
    Total
Number of Precincts   51  
Precincts Reporting   51 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   12,825  
HEATHER HADWICK REP 7,956 62.04%
TENESSA AUDETTE REP 4,869 37.96%

 

MEMBER OF STATE ASSEMBLY 3RD DISTRICT    
    Total
Number of Precincts   17  
Precincts Reporting   17 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   5,375  
JAMIE “JAMES” GALLAGHER REP 3,876 72.11%
AARON DRAPER DEM 1,499 27.89%

 

MEMBER OF STATE ASSEMBLY 5TH DISTRICT    
    Total
Number of Precincts   263  
Precincts Reporting   263 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   202,141  
JOE PATTERSON REP 123,003 60.85%
NEVA PARKER DEM 79,138 39.15%

 

PLACER COUNTY BOARD OF EDUCATION GOVERNING BOARD MEMBER TA 2    
    Total
Number of Precincts   18  
Precincts Reporting   18 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   18,561  
ANDREW TAGG   10,538 56.77%
CHRISTIANNA HEIHN   8,023 43.23%
WRITE IN   0 0.00%

 

SIERRA JOINT COMMUNITY COLLEGE DISTRICT TA 7    
    Total
Number of Precincts   44  
Precincts Reporting   44 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   35,068  
BOB SINCLAIR   24,672 70.35%
BAO NGUYEN   10,396 29.65%
WRITE IN   0 0.00%

 

CENTER JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER    
    Total
Number of Precincts   7  
Precincts Reporting   7 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   5,024  
CHUCK URIBE   1,938 38.57%
DELRAE M. POPE   1,514 30.14%
ADRIANNA SAMMONS   904 17.99%
GIULIA (JULIA) BELLEHUMEUR   668 13.30%
WRITE IN   0 0.00%

 

ROCKLIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 1    
    Total
Number of Precincts   8  
Precincts Reporting   8 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   6,406  
JULIE HUPP   3,663 57.18%
PRICE JOHNSON   2,743 42.82%
WRITE IN   0 0.00%

 

ROCKLIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 3    
    Total
Number of Precincts   5  
Precincts Reporting   5 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   6,936  
RACHELLE PRICE   3,936 56.75%
JEN BROOKOVER   3,000 43.25%
WRITE IN   0 0.00%

 

WESTERN PLACER UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 3    
    Total
Number of Precincts   4  
Precincts Reporting   4 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   4,526  
JASON PRICE   2,347 51.86%
STUART CAMERON   2,179 48.14%
WRITE IN   0 0.00%

 

WESTERN PLACER UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 5    
    Total
Number of Precincts   18  
Precincts Reporting   18 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   6,004  
CRISTE LEA FREYMOND   3,490 58.13%
DAWN K. CASARES   2,514 41.87%
WRITE IN   0 0.00%

 

EAST NICOLAUS JOINT UNION HIGH SCHOOL GOVERNING BOARD MEMBER    
    Total
Number of Precincts   1  
Precincts Reporting   1 100.00%
Vote For   3  
Total Votes   91  
TOM ENGLER   22 24.18%
DAVID FALES   20 21.98%
JEFFERY C. MOORE   19 20.88%
JILL BRAMHILL   18 19.78%
ED HENDERSON   12 13.19%
WRITE IN   0 0.00%

 

PLACER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 1    
    Total
Number of Precincts   32  
Precincts Reporting   32 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   9,587  
JEREMY JEFFREYS   5,362 55.93%
GAYLE LYNN HAMM   4,225 44.07%
WRITE IN   0 0.00%

 

PLACER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 5    
    Total
Number of Precincts   23  
Precincts Reporting   23 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   9,692  
TOM DUNCAN   5,624 58.03%
PATRICK GALE   4,068 41.97%
WRITE IN   0 0.00%

 

ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 1    
    Total
Number of Precincts   9  
Precincts Reporting   9 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   6,314  
BILL SCHUETZ   3,460 54.80%
MILTON C. BROTT, III   2,854 45.20%
WRITE IN   0 0.00%

 

ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 3    
    Total
Number of Precincts   14  
Precincts Reporting   14 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   16,407  
TIFFANY COLEMAN   8,956 54.59%
JOYCE HENRY   7,451 45.41%
WRITE IN   0 0.00%

 

ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 5    
    Total
Number of Precincts   17  
Precincts Reporting   17 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   15,554  
HEIDI HALL   8,843 56.85%
DEBRA L. LATTERI   6,711 43.15%
WRITE IN   0 0.00%

 

AUBURN UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER    
    Total
Number of Precincts   48  
Precincts Reporting   48 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   27,678  
EMILY TRAVIS   8,527 30.81%
AMBER POOL   7,584 27.40%
PETER MARK ROGOSIN   5,895 21.30%
ELENA SMEJA   5,672 20.49%
WRITE IN   0 0.00%

 

DRY CREEK JOINT ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER    
    Total
Number of Precincts   15  
Precincts Reporting   15 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   24,664  
RYAN HAYNES   6,659 27.00%
TRACY BALCOM   6,244 25.32%
DAVID CORBRIDGE   5,289 21.44%
PATRICK RAMOS   3,824 15.50%
SCOTT B OTSUKA   2,648 10.74%
WRITE IN   0 0.00%

 

EUREKA UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER – 2 YEAR    
    Total
Number of Precincts   20  
Precincts Reporting   20 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   12,775  
MATTHEW S. DAHLSTROM   7,882 61.70%
SU SHETH   4,893 38.30%
WRITE IN   0 0.00%

 

EUREKA UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER    
    Total
Number of Precincts   20  
Precincts Reporting   20 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   22,623  
TYLER HOLT   8,815 38.96%
RENEE C. NASH   8,470 37.44%
DANE THOMPSON   5,338 23.60%
WRITE IN   0 0.00%

 

PLACER HILLS UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER – 2 YEAR    
    Total
Number of Precincts   28  
Precincts Reporting   28 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   7,550  
ALLISON HARVEY   4,912 65.06%
RUSS POWELL   2,638 34.94%
WRITE IN   0 0.00%

 

PLACER HILLS UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER    
    Total
Number of Precincts   28  
Precincts Reporting   28 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   11,111  
ASHLEY LOPEZ   4,789 43.10%
GEOFF ANDERSON   3,448 31.03%
KALLY KEDINGER-CECIL   2,874 25.87%
WRITE IN   0 0.00%

 

ROSEVILLE CITY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 1    
    Total
Number of Precincts   9  
Precincts Reporting   9 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   9,804  
STEVE LESCH   5,377 54.84%
HOLLY CUTHBERTSON   4,427 45.16%
WRITE IN   0 0.00%

 

ROSEVILLE CITY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TA 5    
    Total
Number of Precincts   12  
Precincts Reporting   12 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   13,247  
JONATHAN ZACHRESON   5,507 41.57%
CASSIE LIN   4,183 31.58%
JULIE CONSTANT   3,557 26.85%
WRITE IN   0 0.00%

 

PLACER COUNTY SUPERVISOR 3RD DISTRICT    
    Total
Number of Precincts   60  
Precincts Reporting   60 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   39,484  
ANTHONY M. DEMATTEI   19,960 50.55%
MIKE MURRAY   19,524 49.45%
WRITE IN   0 0.00%

 

PLACER COUNTY SUPERVISOR 5TH DISTRICT    
    Total
Number of Precincts   122  
Precincts Reporting   122 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   41,761  
CINDY GUSTAFSON   22,653 54.24%
WAYNE NADER   19,108 45.76%
WRITE IN   0 0.00%

 

CITY OF AUBURN MEMBER OF CITY COUNCIL    
    Total
Number of Precincts   12  
Precincts Reporting   12 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   9,616  
RACHEL RADELL-HARRIS   4,913 51.09%
ALICE DOWDIN CALVILLO   4,703 48.91%
WRITE IN   0 0.00%

 

CITY OF AUBURN MEMBER OF CITY COUNCIL – 2 YEAR    
    Total
Number of Precincts   12  
Precincts Reporting   12 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   6,537  
KELLEY DAVIS   3,899 59.65%
MICHELLE SIERRA-SAMMONS   2,638 40.35%
WRITE IN   0 0.00%

 

CITY OF AUBURN CITY TREASURER    
    Total
Number of Precincts   12  
Precincts Reporting   12 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   5,878  
DONNA SILVA   5,878 100.00%
WRITE IN   0 0.00%

 

CITY OF LINCOLN CITY TREASURER    
    Total
Number of Precincts   24  
Precincts Reporting   24 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   23,253  
GREGORY E. KEVIN   23,253 100.00%
WRITE IN   0 0.00%

 

TOWN OF LOOMIS MEMBER OF TOWN COUNCIL    
    Total
Number of Precincts   8  
Precincts Reporting   8 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   6,459  
JAN CLARK-CRETS   1,838 28.46%
JAMES “DANNY” CARTWRIGHT   1,682 26.04%
ETHAN BRIZZI   1,533 23.73%
JENNY KNISLEY   1,406 21.77%
WRITE IN   0 0.00%

 

TOWN OF LOOMIS TOWN TREASURER    
    Total
Number of Precincts   8  
Precincts Reporting   8 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   3,609  
COLE STROMBOM   2,124 58.85%
MIGUEL UCOVICH   1,485 41.15%
WRITE IN   0 0.00%

 

CITY OF ROCKLIN MEMBER OF CITY COUNCIL    
    Total
Number of Precincts   34  
Precincts Reporting   34 100.00%
Vote For   3  
Total Votes   74,836  
GREG JANDA   21,985 29.38%
DAVID BASS   20,112 26.87%
KEN BROADWAY   19,418 25.95%
MATTHEW OLIVER   13,321 17.80%
WRITE IN   0 0.00%

 

CITY OF LINCOLN MEMBER OF CITY COUNCIL, DISTRICT 3    
    Total
Number of Precincts   4  
Precincts Reporting   4 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   4,479  
JOHN REEDY   2,473 55.21%
ANTHONY C. BERSAMIN II   910 20.32%
JAMES ENSTEN   679 15.16%
DENNIS J. CLEAR   417 9.31%
WRITE IN   0 0.00%

 

CITY OF LINCOLN MEMBER OF CITY COUNCIL, DISTRICT 4    
    Total
Number of Precincts   5  
Precincts Reporting   5 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   6,949  
RICHARD PEARL   6,949 100.00%
WRITE IN   0 0.00%

 

CITY OF LINCOLN MEMBER OF CITY COUNCIL, DISTRICT 5    
    Total
Number of Precincts   5  
Precincts Reporting   5 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   5,067  
WHITNEY EKLUND   5,067 100.00%
WRITE IN   0 0.00%

 

CITY OF ROSEVILLE MEMBER OF CITY COUNCIL, DISTRICT 5    
    Total
Number of Precincts   12  
Precincts Reporting   12 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   19,401  
KAREN ALVORD   9,518 49.06%
PETE CONSTANT   4,224 21.77%
NICK BUSSE   3,739 19.27%
MURIAL MOORE   1,187 6.12%
DAVID POWELL   733 3.78%
WRITE IN   0 0.00%

 

TRUCKEE TAHOE AIRPORT DISTRICT DIRECTOR    
    Total
Number of Precincts   16  
Precincts Reporting   16 100.00%
Vote For   3  
Total Votes   12,717  
DAVID DIAMOND   3,198 25.15%
TERESA O’DETTE   2,613 20.55%
GREG HORVATH   1,886 14.83%
BIRCH ENTRIKEN   1,763 13.86%
TIMOTHY P. DEVINE   1,709 13.44%
BILL GREENO   1,548 12.17%
WRITE IN   0 0.00%

 

HEATHER GLEN COMMUNITY SERVICES DISTRICT DIRECTOR    
    Total
Number of Precincts   2  
Precincts Reporting   2 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   188  
CHARLES A. WILLIAMS   64 34.04%
STEPHEN H. ADAMS   47 25.00%
RHONDA RAJAOFERA   39 20.74%
MAX BAILEY   38 20.21%
WRITE IN   0 0.00%

 

SAN JUAN WATER DISTRICT DIRECTOR DIVISION 2    
    Total
Number of Precincts   12  
Precincts Reporting   12 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   7,289  
PAM TOBIN   3,337 45.78%
KENNETH H. MILLER   2,923 40.10%
ASIF ALI SHEIKH   1,029 14.12%
WRITE IN   0 0.00%

 

FORESTHILL FIRE PROTECTION DISTRICT DIRECTOR    
    Total
Number of Precincts   9  
Precincts Reporting   9 100.00%
Vote For   3  
Total Votes   7,733  
CHRIS REAMS   1,842 23.82%
KEITH DRONE   1,767 22.85%
DERRICK J. PERRY   1,287 16.64%
DANIEL GRANT   1,229 15.89%
BEAU PERRY   1,119 14.47%
LINDA SALVADOR   489 6.32%
WRITE IN   0 0.00%

 

PLACER HILLS FIRE PROTECTION DISTRICT DIRECTOR    
    Total
Number of Precincts   16  
Precincts Reporting   16 100.00%
Vote For   3  
Total Votes   10,925  
ALEX HARVEY   3,304 30.24%
RUSSELL B. MCCRAY   2,924 26.76%
NICOLE PASKEY   2,650 24.26%
MARK WRIGHT   2,047 18.74%
WRITE IN   0 0.00%

 

SOUTH PLACER FIRE PROTECTION DISTRICT DIRECTOR DIVISION 2    
    Total
Number of Precincts   26  
Precincts Reporting   26 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   19,215  
DANIEL BAJTOS   8,056 41.93%
GARY W. FLANAGAN   6,768 35.22%
DIANE WILL   4,391 22.85%
WRITE IN   0 0.00%

 

TAHOE FOREST HOSPITAL DISTRICT DIRECTOR    
    Total
Number of Precincts   17  
Precincts Reporting   17 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   8,512  
ROBERT DARZYNKIEWICZ   3,019 35.47%
ALYCE WONG   2,815 33.07%
BOB BARNETT   2,678 31.46%
WRITE IN   0 0.00%

 

NEVADA IRRIGATION DISTRICT DIRECTOR DIVISION 3    
    Total
Number of Precincts   29  
Precincts Reporting   29 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   4,494  
BRAD FOWLER   2,894 64.40%
KAREN HULL   1,600 35.60%
WRITE IN   0 0.00%

 

AUBURN AREA RECREATION AND PARK DISTRICT DIRECTOR    
    Total
Number of Precincts   58  
Precincts Reporting   58 100.00%
Vote For   3  
Total Votes   45,700  
JIM GRAY   12,749 27.90%
MICHAEL “MIKE” LYNCH   12,724 27.84%
H GORDON “GORDY” AINSLEIGH   10,501 22.98%
CASEY BROWN   9,726 21.28%
WRITE IN   0 0.00%

 

TRUCKEE SANITARY DISTRICT DIRECTOR – 2 YEAR    
    Total
Number of Precincts   4  
Precincts Reporting   4 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   614  
JOSH RUPPERT   286 46.58%
MICHAEL R. SALMON   247 40.23%
PAUL PURCHARD   81 13.19%
WRITE IN   0 0.00%

 

SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT DIRECTOR WARD 1    
    Total
Number of Precincts   11  
Precincts Reporting   11 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   3,097  
BRANDON D. ROSE   2,049 66.16%
ROBERT P “BOB” WICHERT   709 22.89%
CHET CORCOS   339 10.95%
WRITE IN   0 0.00%

 

SOUTH PLACER MUNICIPAL UTILITY DISTRICT DIRECTOR WARD 1    
    Total
Number of Precincts   6  
Precincts Reporting   6 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   6,867  
JERRY MITCHELL   3,481 50.69%
STEVE MAKIS   3,386 49.31%
WRITE IN   0 0.00%

 

SOUTH PLACER MUNICIPAL UTILITY DISTRICT DIRECTOR WARD 5    
    Total
Number of Precincts   22  
Precincts Reporting   22 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   7,518  
JACK ARNEY   5,142 68.40%
WARREN JORGENSEN   2,376 31.60%
WRITE IN   0 0.00%

 

FORESTHILL PUBLIC UTILITY DISTRICT DIRECTOR    
    Total
Number of Precincts   3  
Precincts Reporting   3 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   5,001  
CHASE DOWLING   1,176 23.52%
DIANNE M. FOSTER   879 17.58%
KENNETH HODKIN   862 17.24%
JANE STAHLER   807 16.14%
PETER KAPPELHOF   642 12.84%
BOGDAN ANDRIES   635 12.70%
WRITE IN   0 0.00%

 

TAHOE CITY PUBLIC UTILITY DISTRICT DIRECTOR    
    Total
Number of Precincts   4  
Precincts Reporting   4 100.00%
Vote For   3  
Total Votes   4,152  
DAN WILKINS   1,261 30.37%
JUDY FRIEDMAN   1,062 25.58%
ELLEYNE “ELLIE” BEALS   823 19.82%
GREG MICKIEWICZ   560 13.49%
BLAKE HERRSCHAFT   446 10.74%
WRITE IN   0 0.00%

 

TRUCKEE DONNER PUBLIC UTILITY DISTRICT DIRECTOR    
    Total
Number of Precincts   3  
Precincts Reporting   3 100.00%
Vote For   3  
Total Votes   1,131  
JEFF BENDER   251 22.19%
BARNEY DEWEY   188 16.62%
CRISTOBAL MARTINEZ   158 13.97%
DOW COSTA   142 12.56%
STEVE RANDALL   139 12.29%
COURTNEY MURRELL   138 12.20%
MARK HYDAR   115 10.17%
WRITE IN   0 0.00%

 

ALPINE SPRINGS COUNTY WATER DISTRICT DIRECTOR    
    Total
Number of Precincts   2  
Precincts Reporting   2 100.00%
Vote For   2  
Total Votes   405  
ROBERT TETRAULT   162 40.00%
ALBERT CLEMENT   159 39.26%
RICHARD HOLAK   84 20.74%
WRITE IN   0 0.00%

 

PROPOSITION 2    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   226,389  
NO   122,453 54.09%
YES   103,936 45.91%

 

PROPOSITION 3    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   226,605  
YES   121,006 53.40%
NO   105,599 46.60%

 

PROPOSITION 4    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   227,283  
NO   122,698 53.98%
YES   104,585 46.02%

 

PROPOSITION 5    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   224,705  
NO   157,681 70.17%
YES   67,024 29.83%

 

PROPOSITION 6    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   220,746  
NO   145,835 66.06%
YES   74,911 33.94%

 

PROPOSITION 32    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   226,800  
NO   157,346 69.38%
YES   69,454 30.62%

 

PROPOSITION 33    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   222,582  
NO   159,375 71.60%
YES   63,207 28.40%

 

PROPOSITION 34    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   214,877  
NO   124,423 57.90%
YES   90,454 42.10%

 

PROPOSITION 35    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   223,215  
YES   130,840 58.62%
NO   92,375 41.38%

 

PROPOSITION 36    
    Total
Number of Precincts   331  
Precincts Reporting   331 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   226,110  
YES   173,510 76.74%
NO   52,600 23.26%

 

MEASURE B    
    Total
Number of Precincts   117  
Precincts Reporting   117 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   146,377  
YES   93,436 63.83%
NO   52,941 36.17%

 

MEASURE C    
    Total
Number of Precincts   8  
Precincts Reporting   8 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   3,948  
YES   2,819 71.40%
NO   1,129 28.60%

 

MEASURE D    
    Total
Number of Precincts   9  
Precincts Reporting   9 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   3,490  
NO   1,956 56.05%
YES   1,534 43.95%

 

MEASURE E    
    Total
Number of Precincts   35  
Precincts Reporting   35 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   14,641  
YES   7,353 50.22%
NO   7,288 49.78%

 

MEASURE F    
    Total
Number of Precincts   12  
Precincts Reporting   12 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   7,812  
YES   5,120 65.54%
NO   2,692 34.46%

 

MEASURE G    
    Total
Number of Precincts   2  
Precincts Reporting   2 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   1,513  
YES   772 51.02%
NO   741 48.98%

 

MEASURE H    
    Total
Number of Precincts   36  
Precincts Reporting   36 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   12,652  
YES   6,677 52.77%
NO   5,975 47.23%

 

MEASURE J    
    Total
Number of Precincts   3  
Precincts Reporting   3 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   212  
YES   112 52.83%
NO   100 47.17%

 

MEASURE O    
    Total
Number of Precincts   1  
Precincts Reporting   1 100.00%
Vote For   1  
Total Votes   166  
YES   88 53.01%
NO   78 46.99%

